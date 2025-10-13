İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Karşıyaka Basketbol dışarıda kayıp

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olarak bu sezon oynadığı iki deplasman maçından da yenilgiyle ayrıldı.

IHA13 Ekim 2025 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Karşıyaka Basketbol dışarıda kayıp
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmadan 87-73'lük skorla mağlup ayrılan İzmir temsilcisi, bu sezonki deplasman galibiyeti hasretini sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar, oynadıkları iki deplasman maçını da kaybederken, taraftarı önünde çıktıkları tek karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.

Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok da Fenerbahçe maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Performanslarının umut verdiğini vurgulayan Beşok, "Sonuç belki istediğimiz gibi olmasa da, oyun anlamında her geçen gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Özellikle fiziksel anlamda yavaş yavaş istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. İlk yarıda çok iyi bir mücadele sergiledik. Elbette bu yoğun mücadele, oyuncularımızı ikinci yarıda biraz yıprattı ve aynı ritmi sürdüremedik. Ancak oyun anlamında gösterdiğimiz performans, gelecek maçlar için büyük umut veriyor" diye konuştu.

