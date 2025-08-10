Karşıyaka Basketbol transfer mesaisinde

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, henüz sponsor bulamamasına rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar, ilk olarak başantrenörlük görevine geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Faruk Beşok'u takımın başına getirdi. Beşok'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan İzmir ekibi, Samet Geyik, Egemen Güven, Ege Özçelik, Chris Chiozza ve Mike Moore'u kadrosuna katmayı başardı. İç transferde de hareketli günler geçiren Karşıyaka Basketbol, Mert Celep'le de yeniden anlaşmaya vardı.

Futbol tarafında transferi büyük orandan tamamlayan Karşıyaka'nın, basketbol tarafına da ağırlık vereceği ve görüşülen sponsorla anlaşılması halinde takviyelerini sürdüreceği öğrenildi. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde yeni transferlerini sağlık kontrolünden geçirerek yeni sezona resmen start verdi.