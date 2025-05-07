Karşıyaka Basketbol'da hedef Türk Telekom maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko'ya 78-67 yenilen Karşıyaka'nın başantrenörü Ahmet Çakı, bu karşılaşmadan çıkardıkları derslerle Türk Telekom maçına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Çakı, yazılı açıklamasında 15 günlük aranın ardından Fenerbahçe Beko karşısında oynadıkları resmi maçla sahalara döndüklerini ifade etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle hücumda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını, maçın devamında skor üstünlüğünü ele geçiremeseler de oyun olarak üstünlük kurdukları bölümlerin olduğunu aktaran Çakı, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süren sakatlığının ardından Austin Hollins'in belirli sürelerde sahada yer alması ve yeni transferimiz Edon'un takımla ilk maçına çıkması bizim açımızdan sürecin bir parçasıydı. Bu karşılaşmadan çıkardığımız derslerle Türk Telekom maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ligde kalma hedefimiz doğrultusunda bu maçı kazanmak bizim için önemli bir adım olacak. Ligin son bölümünde her maç zor, her takımın farklı bir hedefi var. Biz de kendi hedefimiz için disiplinli ve istekli bir şekilde çalışıyoruz. Türk Telekom karşılaşmasına da aynı şekilde hazırlanıp, sahaya kazanmak için çıkacağız."