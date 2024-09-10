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Spor

Karşıyaka, Çağatay Yılmaz ile anlaştı

Karşıyaka, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

IHA10 Eylül 2024 Salı 11:50 - Güncelleme:
Karşıyaka, Çağatay Yılmaz ile anlaştı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona Kırşehir FSK beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sil baştan kadro kuran ve birçok takviye gerçekleştiren yeşil-kırmızılıların, şimdi de Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'la her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Kiralık olarak Karşıyaka'ya gelecek olan genç oyuncu, her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Taraflar arasında pürüz çıkmaması durumunda bu transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka'nın grubundaki en önemli rakibi olan Bursaspor'un altyapısından yetişen Çağatay Yılmaz, 7 sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı giymesinin yanı sıra kaptanlığa kadar yükselmeyi başarmıştı.

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