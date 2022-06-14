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Spor

Karşıyaka, Dee Bost ve Kenan Sipahi'nin peşinde

Pınar Karşıyaka bu sezon Galatasaray'dan ABD'li guard Dee Bost ve Beşiktaş'tan eski oyun kurucusu Kenan Sipahi'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

DHA14 Haziran 2022 Salı 11:29 - Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu çok büyük oranda yenilemeye hazırlanıp listesindeki Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Berk Uğurlu, Samet Geyik, Ahmet Düverioğlu, Görkem Doğan gibi isimlerden sonuç alamayan Pınar Karşıyaka, atağa kalktı. Yeşil-kırmızılılar bu sezon Galatasaray NEF formasıyla yıldızlaşan 32 yaşındaki ABD'li guard Dee Bost ve Beşiktaş'tan eski oyun kurucusu 27 yaşındaki Kenan Sipahi'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Yeni yıl taslak bütçesini 95 milyon TL olarak belirleyen Karşıyaka'nın sezon öncesi yüksek rakamların döndüğü transfer piyasasında Dee Bost'a 425 bin dolar, Kenan'a ise 5.5 milyon TL önerdiği iddia edildi. Transferlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bulgaristan pasaportu da olan Bost ligde 13.6 sayı, 7.1 asist, 4.9 ribaund, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 13.7 sayı, 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Daha önce Fenerbahçe, Real Betis, Real Zaragoza'da forma giyen Kenan, 2015-2016'da Pınar Karşıyaka'da görev yaptı.

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