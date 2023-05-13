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Spor

Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece'ye mağlup

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 85-72 mağlup oldu. İzmir ekibi, bu sonuçla bu sezon ligdeki 7. deplasmanından da mağlup olarak ayrıldı.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece'ye mağlup
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 85-72 mağlup oldu ve bu sezonki 7. deplasman yenilgisini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Pınar Karşıyaka, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Başa baş geçen müsabakayı ev sahibi ekip 3. periyotta üstün oynadı ve karşılaşmayı 85-72'lik skorla kazandı. Bu yenilgiyle yeşil-kırmızılılar, bu sezon dış sahada 7. mağlubiyetini alırken, aynı zamanda arka arkaya da 3. deplasman yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka ilk iki şansını yitirirken, Büyükçekmece ise play-off hattının içine girdi. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Üçüncü periyottaki kötü oyunumuz ve hücumdaki dağınıklığımız maçı kaybetmemize sebep oldu. Büyükçekmece Basketbol'u tebrik ediyorum" dedi.

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