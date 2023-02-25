İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka depremzedelere destek maçında Konyaspor'u mağlup etti
Spor

Karşıyaka depremzedelere destek maçında Konyaspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geliri depremzedelere aktarılacak özel maçta konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 83-80 yendi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Karşıyaka depremzedelere destek maçında Konyaspor'u mağlup etti
ABONE OL

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-17, devreyi 48-42 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu da 69-60 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 83-80 galip ayrıldı.

Biletleri 100 liradan satılan müsabakayı yaklaşık 500 izleyici takip etti.

Müsabakadan önce depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. AYOS Konyaspor Basketbol'un siyah forma ile mücadele ettiği karşılaşmada reklam panolarında, "Hep birlikte yanınızdayız" ve "Tek Tribün Tek Yürek" mesajları paylaşıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.