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Spor

Karşıyaka, Elazığspor'u farklı geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 34. hafta mücadelesinde Elazığspor ile karşı karşıya gelen Karşıyaka, müsabakayı 4-0 kazandı.

IHA21 Mayıs 2023 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Karşıyaka, Elazığspor'u farklı geçti
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar karşılaşmayı Ali Say, Fatih Taşdelen, Namık Barış Çelik ve Atakan Aksoy'un golleriyle 4-0 kazanmayı başardı. Kaf-Kaf bu sonuçla beraber ligi 54 puanla 7. sırada tamamladı ve üst lig hayallerine bu sezon veda etti. Yeşil-kırmızılılar ligin son maçında birazda olsa mutlu eden olay ise genç oyuncularının gösterdiği performans oldu. Savunma bölgesindeki 2003 doğumlu sol bek Ferdi Burgaz ile 2004 doğumlu sağ bek Atakan Aksoy'un mevkilerinde gösterdikleri oyunla, potansiyelle ve takıma verdikleriyle katkıyla teknik heyetin yanı sıra taraftarı da mutlu etti. Ayrıca Aksoy bu performansını bir de golle süsledi. Hücum bölgesinde ise 2003 doğumlu Mustafa Durgun'un her geçen gün kendini geliştirmesi ise dikkatleri çekti. Öte yandan Mustafa Durgun, bu sezon ligde iki kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Teknik heyet ve yönetimin yeni sezonda nasıl bir kadro yapılanması oluşturacağı merakla bekleniyor.

GENÇ BEKLER, TECRÜBELİ BEKLERİ GERİDE BIRAKTI

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka'nın sezonun genelinde sahaya ilk 11 olarak çıkan sol beki Özgür Güler ve sağ beki Ertuğrul Sancaktutan bu sezon gol veya asist üretemezken ligin son maçında oynayan 20 yaşındaki Ferdi Burgaz ve Atakan Aksoy'un sağ ve sol kulvarlardaki gösterdikleri performans tecrübeli oyuncuları geride bıraktı. Atakan Aksoy ilk 11 çıktığı ilk maçta gol atarken Ferdi Burgaz'ın ise hücuma verdiği katkılar dikkatleri çekti.

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