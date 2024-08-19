Karşıyaka Erdal Öztürk ile söz kesti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından olmayı hedefleyen Karşıyaka, orta sahaya transferleri sürdürüyor. Son olarak kariyerinde 3 şampiyonluk bulunup geçen sezon 1'inci Lig'de Çorum FK ile Play-Off oynayan Hakan Barış'la sözleşme imzalayan İzmir ekibi, yine 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nden merkez orta saha Erdal Öztürk'le söz kesti.

Başkent temsilcisiyle olan sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki futbolcunun Karşıyaka'ya imza atması bekleniyor. Almanya'da Hoffenheim altyapısında yetişen gurbetçi oyuncu Bayern Münih 2'nin yanı sıra Türkiye'de Süper Lig'de Kayserispor, 1'inci Lig'de Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Keçiörengücü, Balıkesirspor, 2'nci Lig'de ise Ankaraspor ve Sarıyer formalarını giydi. Karşıyaka transferde orta saha, defans ve kanatları takviye etmeyi sürdürecek.

SOMASPOR ÖNÜNDE İYİ PROVA

Karşıyaka, 7 Eylül'de start alacak yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Somaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Hakan Canbazoğlu - Metin, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Sefa, Kadir, Ali Sinan, Mert Torlak, Enes Nalbantoğlu, İsak Kurt 11'iyle çıktı. Ağrıları bulunan Cenk Ahmet ve enfeksiyon geçiren son transfer Hakan Barış forma giymedi. Kaf-Kaf'ın gollerini penaltıdan Enes ve İsmail attı. İlk hazırlık maçında Altınordu'yla 2-2 berabere kalan Karşıyaka, 24 Ağustos Cumartesi günü yine 2'nci Lig'de yer alan Menemen FK'ya konuk olacak.