Karşıyaka evinde ilk kez kaybetti

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, A. Efes'i konuk etti. İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 101-87'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, sezonun ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı. Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Performanslarına değinen Beşok, "Son iki haftadır yükselen form grafiğimizin ve takım olarak yakaladığımız olumlu ivmenin sahaya yansımasından memnunuz. Özellikle maçın ilk yarısında yüksek yüzdeyle oynayarak oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Taraftarlarımızın coşkusunu ve enerjisini her an hissettik; onların desteği bize büyük bir güç veriyor. Ancak karşımızda hem Basketbol Süper Ligi'nin hem de Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri olan A. Efes gibi güçlü bir rakip vardı. Rakibimizin rotasyon genişliği karşısında mücadelemiz belirli bir noktaya kadar sürdü. Buna rağmen sahada gösterilen azim, oyun disiplini ve taraftar desteği geleceğe dair büyük bir umut kaynağı oldu.

Taraftarımızın gücüyle bu takımın sezon boyunca çok başarılı sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır" diye konuştu.