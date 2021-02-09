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Spor

Karşıyaka evinde Türk Telekom'u devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 galibiyetle kulüp tarihinin ligdeki en uzun kazanma serisi rekorunu kırdıktan sonra Darüşşafaka deplasmanından yenilgiyle ayrılan Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı.

09 Şubat 2021 Salı 20:25 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 20:25
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ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 80-69 yendi.

Pınar Karşıyaka'nın 17. galibiyetine ulaştığı ligde, Türk Telekom ise 9. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, Samet Geyik'in üst üste basketleriyle 4. dakikayı 9 sayı farkla 11-2 üstün geçti. Rakibine Taylor, M'Baye ve Morgan'la 9-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka'nın 11-11 eşitliği sağladığı periyodu konuk ekip 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Taylor ve M'Baye ile farkı 1 sayıya (21-22) indiren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, Dekker, Eric ve Can Korkmaz'ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 33-24. Kalan bölümde Henry, Semih ve M'Baye ile aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, periyodun son dakikasında 41-40 üstünlük kursa da Türk Telekom devreyi 42-41 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Morgan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 47-45 üstünlük kurdu. Son 3 dakikasına 53-53 eşitlikle girilen periyodu Pınar Karşıyaka 58-55 önde bitirdi.

Son periyodun başında Yunus'la skor üreten Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 9 sayı farkla 67-58 üstün girdi. Hücumda etkili olamayan rakibi karşısında farkı 13 sayıya kadar (73-60) yükselten ev sahibi ekip, müsabakadan 80-69 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma 6, Kennedy 2, M'Baye 28, Morgan 9, Metecan Birsen 8, Mahir Ağva, Semih Erden 6, Henry 13, Nusret Yıldırım

Türk Telekom: Johnson 13, Baldwin 5, Dekker 10, Samet Geyik 10, Wiltjer 6, Muhammed Baygül 2, Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 10, Göktuğ Baş, Eric 10

1. Periyot: 16-20

Devre: 41-42

3. Periyot: 58-55

5 Faulle çıkanlar: 39.11 Henry (Pınar Karşıyaka), 39.20 Samet Geyik (Türk Telekom)

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