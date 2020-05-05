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Spor

Karşıyaka, Federasyon'un koronavirüs kararını bekliyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında ara verilmeden önce lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, kalan maçlarla ilgili çıkacak kararı bekliyor.

DHA05 Mayıs 2020 Salı 16:55 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:55
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Durumu 30 Nisan'da yeniden değerlendirip kararını açıklamayı erteleyen Basketbol Federasyonu, futbol ligleriyle ilgili karar çıktıktan sonra nihai fikrini duyuracak.

Birçok kulübün istediği gibi sezonun sonlandırılması, Süper Lig ve Türkiye Basketbol Ligi'nde yalnız seyircisiz şekilde Play-Off aşamasının oynanması veya liglerin kaldığı yerden devam etmesi gibi tüm alternatiflerin değerlendirildiği öğrenildi.

Karşıyaka ve diğer kulüplerde yabancı oyuncular ülkelerine dönerken sezon devam ederse tüm lejyonerler Türkiye'ye dönüşlerinde 14 gün karantinada kalacak. Karşıyaka, salgın sürecinde diğer birçok kulüp gibi nisan ayı maaşlarını ödemeyi de durdurdu.

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