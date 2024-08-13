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Spor

Karşıyaka gurbetçi futbolcu Hakan Barış ile anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi daha önce listesinde yer alan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Hakan Barış ile anlaşmaya vardı.

DHA13 Ağustos 2024 Salı 10:50 - Güncelleme:
Karşıyaka gurbetçi futbolcu Hakan Barış ile anlaştı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı yeni sezon öncesi uzun süredir orta sahaya transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka, listesinin 1 numarasına aldığı Hakan Barış ile anlaşmaya vardı. Haftalardır temas kurduğu 30 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu geçen hafta Almanya'dan İzmir'e getiren Karşıyaka, imzayı attırmayı başardı. Almanya'da Biefeld takımında yetişen, Türkiye'de Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Manisa FK, Iğdır FK ve Çorum FK formalarını giyen merkez orta saha oyuncusu, yeşil-kırmızılıların yeni sezon öncesi 9'uncu dış transferi oldu. Kariyerinde Göztepe'de 1'inci Lig'de Play-Off'ta, Manisa FK'da 2'nci Lig, Iğdır FK'da ise 3'üncü Lig'de şampiyonluklar yaşayan Hakan Barış, geçen sezon 1'inci Lig'de Çorum FK'yla Play-Off yarı finali oynayıp Süper Lig'in kapısından döndü.

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