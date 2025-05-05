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Spor

Karşıyaka, İklimya Demir ile yollarını ayırdı

Karşıyaka Voleybol, smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
Karşıyaka, İklimya Demir ile yollarını ayırdı
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Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız ve Dilara Gedikoğlu veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

  • karşıyaka voleybol
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