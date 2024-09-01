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Spor

Karşıyaka ilk provayı galibiyetle tamamladı

Basketbol Süper Ligi öncesi karşı karşıya gelen Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85'lik skorla mağlup etti.

DHA1 Eylül 2024 Pazar 12:06 - Güncelleme:
Karşıyaka ilk provayı galibiyetle tamamladı
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Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek iki Ege temsilcisini karşı karşıya getiren yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-19, ilk yarısı 54-41, üçüncü periyodu ise 81-67 ev sahibi ekip lehine bitti. Karşıyaka'da McCollum 25, yeni yabancılardan Webb 21 sayı, Jefferson 15, Boutseile 13 sayıyla oynadı. Tepeden tırnağa kadrosunu yenileyen Manisa'da Lee 30 sayı attı. Toplam 8 hazırlık maçı yapacak Karşıyaka, 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe'yle rakip olacak. Manisa Basket ise 5 Eylül'de Aliağa'daki Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.

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