Karşıyaka ilk provayı galibiyetle tamamladı

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek iki Ege temsilcisini karşı karşıya getiren yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-19, ilk yarısı 54-41, üçüncü periyodu ise 81-67 ev sahibi ekip lehine bitti. Karşıyaka'da McCollum 25, yeni yabancılardan Webb 21 sayı, Jefferson 15, Boutseile 13 sayıyla oynadı. Tepeden tırnağa kadrosunu yenileyen Manisa'da Lee 30 sayı attı. Toplam 8 hazırlık maçı yapacak Karşıyaka, 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe'yle rakip olacak. Manisa Basket ise 5 Eylül'de Aliağa'daki Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.