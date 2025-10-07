İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Karşıyaka, İzmir avantajını kullanmak istiyor

Geçtiğimiz hafta Eskişehir Anadolu'yu konuk eden Karşıyaka, sıradaki 4 maçını da İzmir'de oynamaya devam edecek. Yeşil-kırmızılılar, şehir değiştirmeden oynayacağı bu süreçte avantajını kullanmak istiyor.

7 Ekim 2025 Salı 12:27
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ilk 5 haftada sergilediği başarılı performansla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden yeşil-kırmızılılar, 13 puanla lider Uşakspor'un averajla hemen arkasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de oynanan Eskişehir Anadolu maçında sezonun ilk puan kaybını yaşayan Karşıyaka, bu sonuçla birlikte 5 maçlık İzmir serisine kötü bir başlangıç yaptı. Ancak yeşil-kırmızılılar, önündeki 4 maçlık İzmir avantajını iyi değerlendirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karşıyaka, bu süreçteki 6. hafta mücadelesinde 12 Ekim Pazar günü İzmir Çoruhlu FK'ya konuk olacak. Ardından Nazilli Belediyespor'u kendi sahasında ağırlayacak olan yeşil-kırmızılılar, 8. haftada ise İzmir derbisi kapsamında Altay'a konuk olacak. Bu zorlu periyodun son maçında ise Karşıyaka, lider Uşakspor'u evinde ağırlayarak kritik İzmir serisini tamamlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktör Burhanettin Basatemür, kalan 4 maçlık İzmir sürecini en iyi şekilde kullanarak maksimum puanı toplamayı hedefliyor.

