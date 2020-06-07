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Spor

Karşıyaka, James Metecan Birsen'le görüşüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde iç transfere yönelip daha önce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus'la prensipte yeniden anlaşan Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'le görüşmelerini sürdürüyor.

DHA07 Haziran 2020 Pazar 12:26 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 12:26
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Kariyerinin en iyi sezonunu Karşıyaka'da geçiren 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi bitti. Kaf-Kaf, İspanya'dan teklif aldığı öğrenilen oyuncunun kontratını yenilemeye çalışıyor. Yeşil-kırmızılılar, Metecan'la koronavirüs salgınıyla erken bitirilen bu sezondan kalan 3 aylık alacağı için de pazarlık halinde.

Antrenör Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'dan da öğrencisi olan Metecan, Anadolu Efes'ten transfer olduğu İzmir temsilcisinde bu sezon ligde 9.2 sayı, 4.8 ribaund, 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Genç basketbolcu kariyer rekorunu da bu sezon Afyon Belediyespor deplasmanında 21 sayı, 13 ribaunda kırdı. Sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve takımda düşünülmeyen Triche hariç kadrosunu korumayı hedefleyen Karşıyaka, iç transferde Morgan'la da temasta.

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