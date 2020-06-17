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Spor

Karşıyaka kaçan kupaya yanıyor

Pınar Karşıyaka'nın bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori gösterildiği FIBA Europe Cup'ta 12 Mart'ta durdurulan sezon, koronavirüs pandemisi yüzünden şampiyon ilan edilmeden tamamen iptal edilirken, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kupanın ellerinden kaçtığını söyledi.

DHA17 Haziran 2020 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:51
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İlk etapta yeni sezon öncesine ertelenip ardından tamamen iptal edildiği açıklanan kupada Final Four organizasyonuna da talip olup büyük hayal kırıklığı yaşayan Kaf-Kaf'ta Büyükkarcı, "Elimizden ikinci kez bir Avrupa kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Böylesine başarılı geçirdiğimiz sezonda müzemizde tek eksik olan Avrupa kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Başarılı geçen sezonumuzda emeği geçen başta ana sponsorumuz Pınar'a, başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuzsa sonsuz teşekkür ederim. Canımız sağ olsun, hepsinin canı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

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