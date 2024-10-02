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Spor

Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenildi.

2 Ekim 2024 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye mağlup oldu
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Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, aradaki farkı 6 sayıya (11-5) kadar çıkarsa da konuk ekip, 7. dakikada Kramer'in 3 sayılık basketiyle 16-14 üstünlük kurdu. İlk periyot 23-23 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta Russell ve McCollum'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı 7 sayıya (38-31) kadar yükselten yeşil-kırmızılı ekibe 13-0'lık seriyle cevap veren La Laguna Tenerife son dakika içinde 44-38 üstünlük kurdu. Konuk takım soyunma odasına 46-39 önde gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı 9 sayıya (54-45) çıkaran rakibi önünde Karşıyaka 57-57 eşitliği sağlasa da, 8-0'lık seri yakalayan Tenerife periyodu 65-57 üstün bitirdi.

Son periyotta farkı 14 sayıya (77-63) kadar yükselten Tenerife, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.

La Laguna Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, ikinci periyotta aldığı iki teknik faulün ardından diskalifiye edildi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, McDermott 5, Jefferson 9, Webb 15, Boutsiele 8, McCollum 16, Russell 8, Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar 4

La Laguna Tenerife: Fitipaldo 16, Scrubb 5, Kramer 8, Doornekamp 5, Guerra 20, Willis 19, Diop, Costa, Sastre 9, Shermadini 3, Abromaitis 2

1. Periyot: 23-23

Devre: 39-46

3. Periyot: 57-65

Diskalifiye: 15.31 Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife Başantrenörü)

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