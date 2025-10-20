İSTANBUL 20°C / 10°C
Spor

Karşıyaka, liderlik koltuğuna oturdu

Karşıyaka, Uşakspor'un mağlup olduğu haftayı 3 puanla tamamlayarak liderlik koltuğuna oturdu.

20 Ekim 2025 Pazartesi 12:26
Karşıyaka, liderlik koltuğuna oturdu
TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona bir üst lige çıkma hedefiyle başlayan Karşıyaka, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, oynadıkları 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanın 19'unu toplamayı başardı. Hafta sonunda Uşakspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayan İzmir temsilcisi, liderlik koltuğuna oturdu. Böylece teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, bu sezon ilk kez zirveye yerleşti.

SON 3 MAÇTA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, son üç maçta önemli bir çıkışa imza attı. Bu sezon şu ana kadar kalesinde yalnızca 4 gol gören yeşil-kırmızılılar, Söke 1970 ile birlikte TFF 3. Lig 4. Grup'un en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Savunmada sağlam duruşunu sürdüren Karşıyaka, son üç maçta rakiplerine adeta duvar ördü. Eskişehir Anadolu ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, ardından Çoruhlu FK'yı 4-0, Nazillispor'u ise 1-0 mağlup ederek üç maçlık gol yememe serisi yakaladı.

DIŞ SAHADA 3'TE 3 YAPTI

Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karşıyaka, deplasmanda ise çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanarak etkileyici bir performans sergiledi. İzmir ekibi, bu başarılı grafiğini hafta sonu Altay ile deplasmanda oynayacağı İzmir derbisinde de sürdürmek ve çıkışını devam ettirmek istiyor.

