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Spor

Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile anlaştı

Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Kütahyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin'le prensip anlaşmasına vardı.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin ile anlaştı
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Bayram Kılıç ve Tolga Ünlü'yle anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Kadro planlaması kapsamında transfere ara vermeyen İzmir ekibi, şimdi de forvet mevkisi için harekete geçti. İzmir ekibi, geçtiğimi sezon Kütahyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin'le prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun da Karşıyaka'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Taraflar arasındaki son detayların karara bağlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 18 GOLE KATKI VERDİ

Karşıyaka'nın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin, geçen sezonun ilk yarısını Orduspor 1967'de geçirdi. Karadeniz ekibinde çıktığı 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan forvet oyuncusu, ara transfer döneminde Karşıyaka ile aynı grupta olan Kütahyaspor'a transfer oldu. 26 yaşındaki golcü, Kütahyaspor'da 15 maça çıkarken, 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Böylece Sezgin, geçen sezon toplam 29 maça çıkarken, 13 gol ve 5 asistlik skor katkısı gösterdi.

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