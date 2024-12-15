Karşıyaka potada son anda mağlup

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atlas Okyanusu'nda yer alan İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda Tenerife'ye konuk olup perşembe akşamı İzmir'e dönebilen Kaf-Kaf, ana sponsorunu ve yönetimini kaybettikten sonra içinde bulunduğu sıkıntılı durumda bir de lisans kriziyle boğuştu. FIBA, ödenmeyen 90 bin Dolar tutarındaki transfer yasağı taksidi yüzünden yabancılardan Webb, Jefferson ve McDermott'un lisanslarını askıya alırken, Karşıyaka sorunu cuma akşamı sponsorluktan ayrılmalarına rağmen kulübe destek olan Yaşar Ailesi'nin mali katkısıyla çözebildi.

Transfer yasağı için ödemeyi cuma günü Yaşar Ailesi'nin desteğiyle yapan yeşil-kırmızılılar, FIBA son anda aralık ayının taksidini de talep edince sıkıntı yaşadı. FIBA'yla kriz akşam saatlerinde çözülüp oyuncuların lisansları alındı. Son haftalardaki kötü gidişin ardından galibiyete çok ihtiyacı olan Petkimspor önünde skor 27 kez el değiştirirken, Karşıyaka son saniyede Webb'in yakın mesafeden atışı kaçırmasıyla 83-82'lik mağlubiyete razı oldu. Karşıyaka'nın yıldız oyun kurucusu McCollum, sosyal medya hesabından maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, son saniyelerde hakemlerin rakibin 5 saniye ihlalini kaçırdıklarını dile getirdi.

RUSSELL KARDEŞLER RAKİP OLDU

Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçında İzmir'in Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcisinde forma giyen Russell kardeşler rakip oldu. Ev sahibi Petkimspor'da DeWayne Russell derbide 22 sayı, 6 asistle maçın en skoreri oldu. Karşıyaka'da görev yapan küçük kardeş Fatts Russell ise 15 sayı, 6 asistle görev yaptı. İki kardeş karşılaşma öncesi parkede hatıra fotoğrafı da çektirdi. Russell kardeşler maç programları çakışmadığında birbirlerini iç saha karşılaşmalarında yalnız bırakmayıp saha kenarından destek oluyor.