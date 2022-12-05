Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hesapları yapıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, 7 Aralık Çarşamba günü Telekom Baskets Bonn ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda mücadele edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta şu ana kadar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, Telekom Baskets Bonn ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, A.Efes'e karşı alınan zafer sonrasında hafta içi oynanacak maça dair açıklamalarda bulundu. Sarıca,ifadelerini kullandı.