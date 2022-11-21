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Spor

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Reggiana deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta müsabakasında yarın İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana'ya konuk olacak.

IHA21 Kasım 2022 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Reggiana deplasmanında
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Pallacanestro Reggiana ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22.30'da Sport Palace Giulio Bigi'de oynanacak. İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi Reggiana ise grupta 4. basamakta bulunuyor. Grupta 3 maça çıkan yeşil-kırmızılılar; 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, Reggiana ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

İki takım açısından da grubun kaderini belirleyecek karşılaşma büyük önem taşıyor. Öte yandan Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki kötü sonuçlardan sonra İtalya'dan galibiyetle dönmek istiyor.

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