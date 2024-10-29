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Spor

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Kolossos'la karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Karşıyaka deplasmanda Yunan ekibi Kolossos'a konuk olacak.

AA29 Ekim 2024 Salı 09:56 - Güncelleme:
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Kolossos'la karşılaşacak
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'e konuk olacak.

Rodos Adası'ndaki Kallithea Spor Salonu'ndaki Kolossos H Hotels-Karşıyaka maçı TSİ 20.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Karşıyaka, averajla 2. durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında Saint-Quentin ile İspanyol La Laguna Tenerife bugün Fransa'da karşılaşacak.

Avrupa'da son dış saha galibiyetini 2021-2022 sezonunda Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski ekibini 22 Aralık 2021'de 86-69'luk skorla yenerek alan yeşil-kırmızılı ekip, deplasmanda üst üste 13 maçtır kazanamıyor.

İzmir temsilcisi, geçen sezon ev sahibi ekip konumunda bulunduğu ve güvenlik gerekçesiyle Bosna Hersek'te karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 yenmişti.

AVRUPA'DA 273. RANDEVU

Avrupa kupalarında 273. maçına çıkacak Karşıyaka, geride kalan 272 müsabakada 143 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 700 sayı atan yeşil-kırmıızlı ekip, potasında 21 bin 176 sayı gördü.

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