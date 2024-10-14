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Spor

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Saint-Quentin ile karşılaşacak

Temsilcimiz Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransız ekibi Saint-Quentin'i sahasında konuk edecek.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Saint-Quentin ile karşılaşacak
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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, yarın Fransa temsilcisi Saint-Quentin'i konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Karşıyaka-Saint Quentin maçı saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Tenerife'ye 87-76 mağlup olan Karşıyaka'nın rakibi ilk müsabakasında Yunan ekibi Kolossos H Hotels'i 84-54 yendi.

Grubun diğer maçında Kolossos H Hotels, La Laguna Tenerife'yi 16 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.

AVRUPA'DA 272. RANDEVU

Karşıyaka, Avrupa kupalarında 272. maçına çıkacak.

İzmir ekibi geride kalan 271 müsabakada 142 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 616 sayı atan yeşil-kırmıızlı ekip, potasında 21 bin 102 sayı gördü.

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