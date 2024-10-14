Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Saint-Quentin ile karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, yarın Fransa temsilcisi Saint-Quentin'i konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Karşıyaka-Saint Quentin maçı saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Tenerife'ye 87-76 mağlup olan Karşıyaka'nın rakibi ilk müsabakasında Yunan ekibi Kolossos H Hotels'i 84-54 yendi.

Grubun diğer maçında Kolossos H Hotels, La Laguna Tenerife'yi 16 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.

AVRUPA'DA 272. RANDEVU



Karşıyaka, Avrupa kupalarında 272. maçına çıkacak.



İzmir ekibi geride kalan 271 müsabakada 142 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu müsabakalarda 21 bin 616 sayı atan yeşil-kırmıızlı ekip, potasında 21 bin 102 sayı gördü.