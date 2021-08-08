İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2021 Pazartesi / 30 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6407
  • EURO
    10,1629
  • ALTIN
    482.366
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor
Spor

Karşıyaka sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırıp kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaklarını vurguladı.

DHA8 Ağustos 2021 Pazar 19:04 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 19:04
ABONE OL

Antrenmanların iyi tempoda gittiğini ve oyuncularla iyi bir diyalog kurduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Planlarımızı oyuncu grubuna anlattık. Aynı düşüncedeyiz. Mazereti olmayan bir yılın içerisine giriyoruz. Hedefimiz net olarak şampiyonluğa oynamak. Onlar da bunun farkında" dedi.

Öte yandan koronavirüs salgınından korunmak için Bolu kampını iptal eden ve antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil-kırmızılılar, 16-21 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kısa bir kamp dönemi geçirecek. Yeşil-kırmızılı ekip bu kampta 2 hazırlık maçı oynayacak. Kaf-Kaf, İzmir'e döndükten sonra lig öncesi Nazilli Belediyespor'la kendi tesislerinde, Somaspor'la ise deplasmanda iki özel karşılaşma daha yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.