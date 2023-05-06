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Spor

Karşıyaka Spor Kulubü, Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanında

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off yarışını sürdüren Karşıyaka, ligin 31. haftasında yarın lider Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Karşıyaka Spor Kulubü, Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanında
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 31. hafta mücadelesinde yarın Yeni Mersin İdman Yurdu ile Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off oynama şansını riske eden Karşıyaka, yarın 15.00'te Mersin ekibi ile kritik bir öneme sahip olan maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 48 puanla 6. sırada yer alırken, Yeni Mersin İdman Yurdu ise 61 puanla 1. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak play-off hattına tekrar girmek isterken, Yeni Mersin İdman Yurdu ise liderliğini sürdürmek istiyor.

Öte yandan Karşıyaka'da başarısız sonuçlardan sonra teknik heyet radikal bir karar aldı ve Recep Türköz Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Mustafa Aşan'ı kadro dışı bıraktı. Mersin ekibine karşı bu 5 oyuncu forma şansı bulamayacak.

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