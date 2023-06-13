Karşıyaka taraftarı finali dev ekrandan takip edecek

İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçında bu akşam Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek ve zorlu müsabaka bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar ilk üç müsabakayı da dev ekrandan izleyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyakamızın Efes ile oynayacağı final serisinin ilk üç maçını, KSK Fan Zone'da dev ekran eşliğinde takip edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Bugünkü mücadele hariç diğer karşılaşmaların tarihleri şu şekilde:

15 Haziran Perşembe 20.00

17 Haziran Cumartesi 18.00