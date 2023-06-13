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Spor

Karşıyaka taraftarı finali dev ekrandan takip edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde A.Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak play-off final serisi müsabakalarını yeşil-kırmızılılar, KSK Fan Zone'de kurulacak dev ekrandan takip edebilecek.

IHA13 Haziran 2023 Salı 11:21 - Güncelleme:
Karşıyaka taraftarı finali dev ekrandan takip edecek
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İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçında bu akşam Anadolu Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek ve zorlu müsabaka bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar ilk üç müsabakayı da dev ekrandan izleyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyakamızın Efes ile oynayacağı final serisinin ilk üç maçını, KSK Fan Zone'da dev ekran eşliğinde takip edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Bugünkü mücadele hariç diğer karşılaşmaların tarihleri şu şekilde:

15 Haziran Perşembe 20.00

17 Haziran Cumartesi 18.00

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • Pınar Karşıyaka
  • Anadolu Efes

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