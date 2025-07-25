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Spor

Karşıyaka transfere devam ediyor

Karşıyaka, son olarak Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Erhan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 13:54 - Güncelleme:
Karşıyaka transfere devam ediyor
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya ve Tunay Meral ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Transfere ara vermeyen İzmir ekibi, son olarak Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Erhan Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile anlaşmaya varmıştır. Erhan Öztürk'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

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