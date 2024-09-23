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Spor

Karşıyaka üst üste ikinci galibiyetini aldı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'taki 3. hafta mücadelesinde 23 Elazığ FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

IHA23 Eylül 2024 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Karşıyaka üst üste ikinci galibiyetini aldı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, şu ana kadar oynanan 3 karşılaşmada da yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor. Lige istediği gibi bir giriş yapamayan ve Kırşehir FSK ile golsüz berabere kalan yeşil-kırmızılılar, daha sonra oynadığı Bulvarspor ve 23 Elazığ FK karşılaşmalarını kazanarak üst üste iki galibiyet elde etti. Böylece Karşıyaka, topladığı 7 puanla zirvede yer alan Bursaspor'u takip etmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi. Karşıyaka, gelecek hafta oynayacağı Artvin Hopa maçını da kayıpsız geçmek için 1 günlük iznin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceği ifade edildi.

KAF-KAF'IN GOLCÜSÜ AÇILIŞI YAPTI

Karşıyaka'nın yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı İshak Kurt, ilk iki maçını boş geçmesinin ardından üçüncü hafta mücadelesinde açılışını yaptı. Yeşil-kırmızılıların, 23 Elazığ FK'yı konuk ettiği müsabakanın 20. dakikasında sahneye çıkan 31 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri sarsarak bu sezonki ilk golünü attı. Böylece Karşıyaka'nın forveti, taraftarının önünde ilk gol sevincini yaşamış oldu. Tecrübeli oyuncunun, takıma daha fazla katkı vermek için antrenmanlarda çok çalıştığı ve çok istekli olduğu öğrenildi.

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