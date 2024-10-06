Karşıyaka yoluna yenilgisiz devam ediyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona bir üst lig hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk 5 hafta itibarıyla yenilgisiz sürdürüyor. Lige Kırşehir FSK beraberliğiyle sezona başlayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra oynadığı Bulvarspor, 23 Elazığ FK, Artvin Hopa ve son olarak da dün Bornova 1877'yi mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte puanını 13'e çıkaran Karşıyaka, Silifke Belediye ve Bursaspor ile aynı puana ve aynı averaja sahip olarak ligin zirvesinde yer alıyor. Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da alınan bu başarılı sonuçlardan sonra oyunculara 1 günlük izin vereceği ve daha sonra da toplantı yaparak rehavete kapılmama konusunda uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan Karşıyaka deplasmanda arka arkaya oynayacağı iki maçta Kuşadasıspor ve Düzcespor'a konuk olacak.