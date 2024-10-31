İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2538
  • EURO
    37,2941
  • ALTIN
    3063.84
  • BIST100
    9004.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karşıyaka'da 3 yıllık hasret bitti!

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AE Cholargos Rodos'u mağlup ederek 3 yıl sonra deplasmanda galibiyet almayı başardı.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Karşıyaka'da 3 yıllık hasret bitti!
ABONE OL

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Karşıyaka, 3. hafta mücadelesinde Yunan ekibi AE Cholargos Rodos'a konuk oldu. Müsabakayı başından sonuna kadar üstün götüren yeşil-kırmızılılar, rakibini 71-59 mağlup etti. Böylece Karşıyaka, 3 yıl sonra deplasmanda kazanmayı başardı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Başantrenör Ufuk Sarıca, "Galip geldiğimiz için mutluyuz; bu, bizim için önemli bir galibiyetti. İlk yarıda iyiydik, iyi atış fırsatları bulduk fakat düşük bir yüzdeyle oynadık. Oyunun kontrolünü üçüncü çeyrekte ele geçirdik. Üçüncü çeyrekte savunmada daha iyiydik, teması artırarak oynadık ve 10 top çaldık; bu da bizim için önemliydi. Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyor, takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ŞENSAN UNUTULMADI

Karşıyaka Basket, Yunan ekibi AE Cholargos Rodos müsabakası öncesinde 'Huzur İçinde Uyu, Gökhan Şensan' yazılı pankartla müsabakaya çıkarak Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı bu şekilde andı.

Şensan, 29 Ekim Salı günü yaşadığı ani bir rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetmişti.

  • karşıyaka
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • AE Cholargos Rodos

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.