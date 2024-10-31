Karşıyaka'da 3 yıllık hasret bitti!

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Karşıyaka, 3. hafta mücadelesinde Yunan ekibi AE Cholargos Rodos'a konuk oldu. Müsabakayı başından sonuna kadar üstün götüren yeşil-kırmızılılar, rakibini 71-59 mağlup etti. Böylece Karşıyaka, 3 yıl sonra deplasmanda kazanmayı başardı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Başantrenör Ufuk Sarıca, "Galip geldiğimiz için mutluyuz; bu, bizim için önemli bir galibiyetti. İlk yarıda iyiydik, iyi atış fırsatları bulduk fakat düşük bir yüzdeyle oynadık. Oyunun kontrolünü üçüncü çeyrekte ele geçirdik. Üçüncü çeyrekte savunmada daha iyiydik, teması artırarak oynadık ve 10 top çaldık; bu da bizim için önemliydi. Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyor, takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ŞENSAN UNUTULMADI

Karşıyaka Basket, Yunan ekibi AE Cholargos Rodos müsabakası öncesinde 'Huzur İçinde Uyu, Gökhan Şensan' yazılı pankartla müsabakaya çıkarak Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı bu şekilde andı.

Şensan, 29 Ekim Salı günü yaşadığı ani bir rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetmişti.