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Spor

Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi

Cüneyt Biçer ile yollarını ayıran Karşıyaka'da teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi. Yeşil kırmızılı yönetim, Taşyürek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 13:42 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 13:42
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki kötü gidişin ardından Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran Karşıyaka, prensipte el sıkıştığı teknik direktör Ahmet Taşyürek'le 2.5 yıllığına anlaştı. Kariyerinde daha önce son olarak TFF 1'inci Lig'de Boluspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam pazar günü Ceyhanspor maçında sahada olacak. Taşyürek'in yardımcılığını futbolseverlerin Altay'dan tanıdığı, siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevinde de bulunan eski golcü Murat Uluç yapacak.

Ahmet Taşyürek eşyalarını almak için dün kentten ayrılıp ardından İzmir'e dönerken, ekibinin ligdeki sıkışık takvimde imza törenini beklemeden takımı antrenmana çıkardığı öğrenildi. Kariyerinde Hatayspor'la 3 kez 2'nci Lig'de Play-Off oynayan tecrübeli teknik adam, Ümraniyespor'u şampiyon yaparak 1'inci Lig'e taşımıştı. Sezon başında transfer yasağını kaldırarak 12 futbolcu alan Karşıyaka, grubunda 7 maçta 7 puanla alt sıralarda bulunuyor.

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