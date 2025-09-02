İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Karşıyaka'da Altar Hidayetoğlu'nun transferi iptal

Karşıyaka'nın kadrosuna katmak istediği 2001 doğumlu sol kanat oyuncusu Altar Hidayetoğlu'nun transferi, yeşil-kırmızılı yönetimin geri çekilmesinden ve oyuncunun kulübü Esenler Erokspor'un yüksek bonservis talebinden dolayı iptal olduğu öğrenildi.

2 Eylül 2025 Salı 14:30
Karşıyaka'da Altar Hidayetoğlu'nun transferi iptal
TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona iddialı girmek isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar 16 transfere imza atan İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde de Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün eski öğrencisi Altar Hidayetoğlu'nu radarına aldı. 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmelerinin çeşitli sebeplerden dolayı iptal olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin altyapıdan çıkarılacak kanat oyuncularına daha fazla şans verilmesi için bu transferi rafa kaldırdığı ifade edilirken, bir yandan da Esenler Erokspor'un yüksek bonservis talebinden dolayı transferin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Altar Hidayetoğlu, geçtiğimiz sezon Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün çalıştırdığı Menemen FK'da kiralık olarak forma giymişti.

