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Spor

Karşıyaka'da bir ayrılık daha

Karşıyaka Basketbol'da Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi'nin ardından Hakan Sayılı'nın da yol ayrımında olduğu öğrenildi.

IHA8 Ocak 2025 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Karşıyaka'da bir ayrılık daha
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılıklar devam ediyor. Sponsor bulamayan ve ekonomik anlamda zor günler geçiren yeşil-kırmızılılar, ilk olarak Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele gibi 4 yabancı oyuncusunu kaybetti. Daha sonra ödemeler için kaynak oluşturamayan İzmir ekibinde son olarak kaptan Kenan Sipahi de takımdan ayrıldı. Böylece şu ana kadar ayrılan oyuncu sayısı 5'e çıktı.

Karşıyaka Basketbol'da takımdaki sorunların daha da büyüdüğü ifade edilirken, Hakan Sayılı'nın da ayrılmak istediği öğrenildi. Sayılı'nın şu anda birkaç Süper Lig ekibiyle görüşme halinde olduğu dile getirildi.

En önemli oyuncularını kaybeden Başantrenör Ufuk Sarıca'nın ise nasıl bir çözüm yolu bulacağı merakla bekleniliyor. Sarıca'nın kısa bir süre içerisinde yönetimin bir şeyler yapmasının gerektiğini ifade etmişti.

  • karşıyaka basketbol
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