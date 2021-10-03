Karşıyaka'da Bonzie Colson'dan tarihi performans

DHA 3 Ekim 2021 Pazar 13:27 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 13:27

ING Basketbol Süper Ligi'nde büyük oranda yenilediği kadrosuyla ilk hafta Petkimspor'u deplasmanda 33 sayı farkla yenerek liderliğe kurulan Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni de farkı 21 sayıya kadar taşıdığı maçta 90-81'le geçip 2'de 2 yaptı.

Pınar Karşıyaka'nın geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen yeni transferlerinden Bonzie Colson, maçtaki müthiş performansıyla galibiyeti getiren en önemli isim oldu. Kariyerinde daha önce NBA'de 8 maç Milwaukee Bucks'ta da oynayan forvet, Bahçeşehir önünde karşılaşmaya 7'de 7 üçlükle başlayıp toplam 41 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Maç sonrası Colson ve oyuncularını kutlayan Antrenör Ufuk Sarıca, "Önemli bir rakibe karşı çok güzel bir galibiyet aldık. Bahçeşehir Koleji iyi transferler yapmış ve iyi kadro kurmuş bir takım. Maça çok güçlü ve etkileyici bir performansla başladık. Colson'un ilk yarıdaki performansı çok iyiydi. Ben uzun süredir böyle bir ilk yarı performansı görmemiştim. İkinci yarıda biraz sıkıntılı anlar yaşadığımız oldu. Ancak bu kadar yeni oyuncuyla bu kadar farkla öndeyken bu sıkıntılar doğal. Sonuçta oyunu domine ettik ve kazanmayı başardık. Bu noktada kazanarak devam etmek çok önemli" dedi.

Pınar Karşıyaka, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jerusalem deplasmanına çıkacak.