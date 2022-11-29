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Spor

Karşıyaka'da Erman Güraçar dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka'ya geçtiğimiz sezon gelen48 yaşındaki teknik direktör Erman Güraçar istifa etti.

IHA29 Kasım 2022 Salı 15:50 - Güncelleme:
Karşıyaka'da Erman Güraçar dönemi sona erdi
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başından beri sahada oynattığı oyunla taraftarı mutlu edemeyen Erman Güraçar ile yollar ayrıldı. 48 yaşındaki çalıştırıcının, yeşil-kırmızılı yönetime istifasını sunduğu ve yönetiminde kabul ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon görev gelen Erman Güraçar, bu sezon ligde görev yaptığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan topladı. Bu sonuçlarla Kaf-Kaf ligde 3. sırada yer alıyor. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasında 8 puanlık bir fark bulunuyor.

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