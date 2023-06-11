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Spor

Karşıyaka'da görev dağılımı yapılacak

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka'nın yeni futbol şube yönetimine son şekli yarın verilecek.

11 Haziran 2023 Pazar 18:40 - Güncelleme:
Karşıyaka'da görev dağılımı yapılacak
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Yönetim dışından eski yöneticiler Osman Dal, Tayfun Yelkençiber, Ayhan Gültekin ve Mehmet Peköz, mevcut şube yönetiminden İrfan Ilgazlı, İbrahim Palaoğlu gibi isimlerin olacağı şubede görev bölümü yapılacak.

Karşıyaka futbol yönetimini netleştirdikten sonra teknik direktörü belirleyip iç ve dış transferin startını verecek. Daha önce birçok teknik direktörü gündeme alan Karşıyaka'nın ligi tanıyan, genç, dinamik ve akademik bir teknik adamla anlaşmak istediği öğrenildi.

OYUNCULAR YÖNETİMİ BEKLİYOR

Karşıyaka'da sözleşmesi biten oyuncularda yeni yönetimi bekleme kararı aldı. Oyuncular yönetim kadrosunu beğenirse takımda kalabilirler.

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