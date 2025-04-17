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Spor

Karşıyaka'da Hakan Barış, çalışmalara başladı

TFF 3. Lig'de bir üst lig mücadelesi veren Karşıyaka'da, haftalardır sahalardan uzak kalan Hakan Barış bireysel antrenmanlara başladı.

IHA17 Nisan 2025 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Karşıyaka'da Hakan Barış, çalışmalara başladı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikincilik yarışı veren Karşıyaka, 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kütahyaspor Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmir ekibinde son 3 maçtır göğüs bölgesindeki şiddetli ağrı nedeniyle forma giymeyen Hakan Barış'ın bireysel antrenmanlara başlaması teknik heyeti mutlu etti. Deneyimli orta sahanın istekli bir görüntü çizdiği belirtilirken, hazır hale gelebilmesi için de en az 10 güne ihtiyacının olduğu ifade edildi. Sezon başında takıma katılan ve en yüksek maliyetli oyuncuların arasında yer alan Hakan Barış'ın, play-off maçlarında sahada olmak istediği öğrenildi.

31 yaşındaki orta saha, bu sezon sakatlıklar ve cezalar yüzünden 10 maçta forma giyemedi. Görev aldığı 18 karşılaşmada bin 304 dakika sahada kalan Hakan Barış, skor katkısı veremezken, 5 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördü.

  • Kütahyaspor Belediyespor
  • Hakan Barış
  • 3. lig

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