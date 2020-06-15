Karşıyaka'da Igor Duric seferberliği

DHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:30 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:30

Yeşil-kırmızılılar 2015-16 sezonunun ilk yarısında takımda forma giyen Sırp stoperin faizleriyle 170 bin Euro'yu (1.3 milyon TL) aşan alacağını 13 Temmuz'a kadar ödemezse FIFA kulübe 6 puan silme cezası kesecek. Koronavirüs salgınıyla duran sezon planlandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden devam ederse puan silme cezası alması durumunda Kaf-Kaf'ın Play-Off oynaması riske girecek.

Takım 1'inci Lig'den küme düştükten sonra 2016 yılında 2'nci Lig'deki Menemenspor maçı öncesinde 100 TL'den hatıra bileti organizasyonu düzenleyip kulübe 370 bin TL gelir sağlayan, 2017'de kampanyayla 102 bin Euro toplayıp Okan Şahingöz ve Kahe'den kaynaklı borçlar yüzünden gelecek puan silme cezalarının önüne geçen, henüz geçen hafta bağış kampanyasıyla futbolculara 78 bin TL prim desteği veren taraftarlar, Duric için de kampanya startı verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da kampanyaya 200 bin TL'lik katkıda bulunacağını belirtip, "Son dosyamızı taraftarımız ve camiamızla birlikte kaldırıyor olmamız çok anlamlı. Ben de kampanyaya 200 bin TL ile katılıyorum" açıklamasını yaptı.

FIFA'dan daha Ekim 2016'da 2 dönem transfer yasağı, Eylül 2017'de 6 puan silme cezası alıp ardından aynı sezon 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka, taraftarların Ekim 2017'de Okan Şahingöz ve Kahe dosyalarını kapatıp ateşi yakması sonrası diğer yabancı futbolcu borçlarını da tek tek ödedi. Şubat 2018'de iş adamı Mesut Sancak'ın desteğiyle Shukurov'a 205 bin Dolar, Juninho'ya 220 bin Dolar, Kovalchuk'a 155 bin Euro ödenerek FIFA'dan kesinleşen toplam 18 puan silme ortadan kaldıran İzmir ekibinde yönetim o sezon Ofoedu'ya 59 bin Dolar ödeyip 6 puan silme cezasını önlerken, Banahene'ye de 40 bin Euro yatırarak FIFA'nın küme düşürme tehdidini kaldırdı. Fall'un 172 bin Euro alacağı geçen yıl mayıs sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Kvesic'in 44 bin Euro alacağı ise yönetim çabasıyla kapandı.