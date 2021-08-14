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Spor

Karşıyaka'da James Blackmon takıma katıldı

Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ve Pınar Karşıyaka'ya transfer olan James Blackmon İzmir'e geldi.

DHA14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:56
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına ay başında gençleriyle başlayan Pınar Karşıyaka'da yabancılar da Türkiye'ye gelmeye başladı. Yeşil-kırmızılı ekibin yeni yabancı transferlerinden James Blackmon, İzmir'e gelerek takıma katıldı. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki şutör guard, ligde 18.5 sayı, 3.4 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Blackmon, sağlık kontrolünden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak. Pınar Karşıyaka'nın yabancıları yeni haftada İzmir'de olacak.

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