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Spor

Karşıyaka'da Jordan Morgan ile yollar ayrılmak üzere

Pınar Karşıyaka'nın pivotu Jordan Morgan'a Slovenya'dan Cedevita Olimpija takımı talip oldu.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:50
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Koronavirüs salgını yüzünden spor organizasyonlarına verilen arada ING Basketbol Süper Ligi’yle ilgili kararı bekleyen Pınar Karşıyaka’da performansıyla takımı sırtlayan pivot Jordan Morgan’a Slovenya’dan Cedevita Olimpija talip oldu.

Olimpija’nın Sloven pasaportu alıp devşirme oyuncu olarak bu ülkenin milli takımında oynayan Morgan için ABD’li menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Karşıyaka’yla yeni sezon için iki taraflı çıkış opsiyonlu sözleşmesi bulunan Morgan, yeşil-kırmızılıların bu yıl ligde zirve yarışı verip FIBA Europe Cup’ta yarı finale yükselmesine büyük katkı yaptı.

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