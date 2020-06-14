İSTANBUL 25°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'da Metecan imza attı, Morgan veda etti
Spor

Karşıyaka'da Metecan imza attı, Morgan veda etti

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iç transferi sürdüren Pınar Karşıyaka, uzun süredir görüştüğü pivot Jordan Morgan'la anlaşma sağlayamazken forvet James Metecan Birsen'le ise el sıkıştı.

DHA14 Haziran 2020 Pazar 13:24 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 13:24
ABONE OL

Yeşil-kırmızılıların kalan 3 aylık alacağında indirim yaparak yeni sezona yayıp 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği takımın en önemli silahlarından Morgan, teklifi kabul etmedi. Sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanan oyuncu Rusya'dan Unics Kazan'la el sıkıştı. Morgan, sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve kadroda düşünülmeyen Triche'den sonra takımdan ayrılan üçüncü isim oldu. 

Pınar Karşıyaka ile Metecan arasındaki görüşmeler ise olumlu sonuçlandı. Antrenör Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'dan da öğrencisi olup kariyerinin en iyi sezonunu Pınar Kafrşıyaka'de geçiren Metecan'la 1+1 yıllığına yeniden anlaşıldı. Resmi imzalar önümüzdeki günlerde bütçe netleşince atılacak. 

İç transferde daha önce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus Sonsırma'yla söz kesip resmi imza attırmak için bütçeyi bekleyen yeşil-kırmızılılarda Kennedy ve Onuralp'in durumu belirsiz. Semih Erden'in ise sözleşmesi sürüyor. Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, bütçeyi netleştirmek için sponsor Yaşar Holding'le temasta.

Kayıp çobanın cesedine ulaşıldı!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.