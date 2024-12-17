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Spor

Karşıyaka'da yönetim krizi

Yönetimsiz kalan Karşıyaka, 24 Aralık'taki kongre öncesi basketbol şubesinin sponsor krizine çözüm arıyor.

17 Aralık 2024 Salı 18:50 - Güncelleme:
Karşıyaka'da yönetim krizi
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Yönetimsiz kalıp 24 Aralık'ta yeniden toplanacak olağanüstü kongreye kadar başkan adayı arayan Karşıyaka Spor Kulübü, bir yandan da kulübün önündeki en acil sıkıntı olan basketbol şubesinin sponsor krizini çözmeye çalışıyor. Camianın önde gelenleri, basketbol takımının 26 yıldır sürdürdükleri isim sponsorluğundan sezon başında ayrılan Yaşar Ailesi'yle görüştü.

Basketbol takımının isim sponsorluğundan sezon öncesi ayrılmalarına rağmen kulübe 32 milyon TL'lik reklam sözü veren, maaşları için ihtar çeken oyuncuların serbest kalma tehlikesinde, takımın İspanya ve Fransa deplasmanlarında, FIBA'nın transfer yasağı nedeniyle lisansları askıya alması krizinde devreye girerek yeşil-kırmızılılara destek olan Feyhan Yaşar, Karşıyaka'nın yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi. Ancak Yaşar Ailesi'nin kulübe destek vermelerine rağmen basketbol takımının ana sponsorluğuna dönmeye soğuk baktığı öğrenildi. Karşıyaka; basketbol takımının maaş, deplasman ve eski borç ödemeleri için acilen yeni sponsor bulmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılılarda kongre öncesi eski yönetimden Mehmet Karal liste çalışmaları yapıyor.

  • Karşıyaka Kongre
  • Sponsor Krizi
  • Basketbol Şubesi

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