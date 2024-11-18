İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5048
  • EURO
    36,4343
  • ALTIN
    2866.85
  • BIST100
    9343.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karşıyaka'dan derbi sonrası açıklama: Bu takım Sultanlar Ligi'ne çıkacak
Spor

Karşıyaka'dan derbi sonrası açıklama: Bu takım Sultanlar Ligi'ne çıkacak

Karşıyaka Voleybol, Göztepe'ye 3-1 kaybedilen derbi karşılaşmasından sonra resmi sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu.

IHA18 Kasım 2024 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan derbi sonrası açıklama: Bu takım Sultanlar Ligi'ne çıkacak
ABONE OL

Yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle giren Karşıyaka Voleybol, ilk 7 karşılaşmasını kazanıp bu iddiasını güçlendirirken 8. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Böylece Göztepe yenilgisiz bir şekilde liderliğini sürdürürken, Karşıyaka ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Şampiyonluk yolunda büyük bir darbe alan yeşil-kırmızılılar, derbi yenilgisi sonrasında resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı.

Karşıyaka'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Göztepe ile oynadığımız maçı ne yazık ki 3-1 kaybettik. Sakatlıkların takımımızı etkilediği bir gerçek olsa da, sahada yapmamız gerekenleri eksiksiz yerine getiremediğimizin farkındayız. Bu süreçte beklentilerinizi tam anlamıyla karşılayamadığımız için büyük bir sorumluluk ve üzüntü hissediyoruz. Ancak şundan emin olun ki, bu takım her geçen gün daha iyi olacak.

Salonumuzu dolduran ve maç boyunca büyük bir coşkuyla destek veren Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca rakibimizi bizlere yakışan bir şekilde ağırlayıp centilmence uğurladığınız için camiamız adına sizlerle gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Karşıyaka'nın büyüklüğü sadece sahada değil, her alandaki duruşuyla da kendini gösteriyor.

Buradan, sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz: Bu takım, Karşıyaka ruhuyla Sultanlar Ligi'ne çıkacak! Bunun için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Transfer sürecimizi ise en kısa zamanda tamamlayarak hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte tarih yazacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.