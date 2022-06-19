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Spor

Karşıyaka'dan Erman Güraçar'a yeni sözleşme

Karşıyaka, futbol takımıyla istikrarlı çıkış yakalayan teknik direktör Erman Güraçar'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

DHA19 Haziran 2022 Pazar 13:23 - Güncelleme:
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Basketbol takımını toplam 7 yıldır çalıştırıp tarihi başarılar yaşatan Antrenör Ufuk Sarıca'yla geçen hafta 3 seneliğine sözleşme yenileyen Karşıyaka, futbol takımıyla istikrarlı çıkış yakalayan teknik direktör Erman Güraçar'la da nikah tazeleyecek. Yeşil-kırmızılılarla geçen sezon içinde 2.5 yıllığına anlaşan 47 yaşındaki teknik adam, 21 Haziran Salı günü Ufuk Sarıca gibi saat 19.12'de KSK Fan Zone'da 2+1 yıllığına sözleşme yenileyecek.

Güraçar yönetimindeki Karşıyaka, 15 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 1 yenilgi alırken, sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamıştı. Yeni sezonda 8 yıl sonra yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda dönmeye hazırlanan Kaf-Kaf'ta localar ve kombine biletlerin de önümüzdeki günlerde satışa çıkacağı açıklandı. Transfer arayışlarını da sürdüren Karşıyaka'nın Belediye Derincespor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Melih İnan'la görüştüğü öğrenildi.

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