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Spor

Karşıyaka'dan örnek davranış

TFF 3'üncü Lig'de koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen en az 2.5 ay sürecek aranın bitmesini bekleyen Karşıyaka'da futbol altyapısı, salgın süreci ve Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 15:25 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 15:25
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Karşıyaka'da futbol altyapı yönetimi, altyapı çalışanları ve altyapıda durumu kötü olan çocukların ailelerine dağıtılmak üzere 164 adet Ramazan kolisi tedarik etti. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken pazartesi gününden itibaren taraftarlar da Ramazan kolisi getirip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbol altyapısına bırakabilecek. Dileyen taraftarlar da koli bedeli olarak 80 TL nakdi yardımda bulunabilecek. Karşıyaka, daha önce futbol altyapı kamp merkezinin kapılarını koronavirüs salgınıyla savaşan sağlık çalışanlarına açmıştı.

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