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Spor

Karşıyaka'dan potada gövde gösterisi

Basketbolda yeni sezon öncesi oluşturduğu güçlü kadroyla hazırlık maçlarında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray gibi rakiplerini yenmeyi başaran Karşıyaka, ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Cup'ta da gövde gösterisi yaptı.

DHA22 Eylül 2024 Pazar 12:13 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan potada gövde gösterisi
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Pınar Cup'ın açılış maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 20 sayı farkla 85-65 yenen Kaf-Kaf, son maçta da Merkezefendi Belediyesi Basket'e 43 sayı fark atarak 94-51'lik skorla şampiyon oldu. Pınar Cup'ı ezici bir üstünlükle kazanan yeşil-kırmızılılarda turnuvanın en değerli oyuncusu Jerry Boutsiele, ribaund lideri Muhsin Yaşar, asist lideri Kenan Sipahi ve en skorer oyuncusu Daron Russel oldu. Karşıyaka çok iddialı girdiği Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi son özel maçta 26 Eylül'de Mersin Spor'u konuk edecek.

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