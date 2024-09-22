Karşıyaka'dan potada gövde gösterisi

Pınar Cup'ın açılış maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 20 sayı farkla 85-65 yenen Kaf-Kaf, son maçta da Merkezefendi Belediyesi Basket'e 43 sayı fark atarak 94-51'lik skorla şampiyon oldu. Pınar Cup'ı ezici bir üstünlükle kazanan yeşil-kırmızılılarda turnuvanın en değerli oyuncusu Jerry Boutsiele, ribaund lideri Muhsin Yaşar, asist lideri Kenan Sipahi ve en skorer oyuncusu Daron Russel oldu. Karşıyaka çok iddialı girdiği Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi son özel maçta 26 Eylül'de Mersin Spor'u konuk edecek.