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Spor

Karşıyaka'dan sakatlık açıklaması! İşte Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in son durumu

Karşıyaka Basketbol, sakatlıkları bulunan Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

IHA8 Nisan 2025 Salı 17:44 - Güncelleme:
Karşıyaka'dan sakatlık açıklaması! İşte Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in son durumu
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sakatlık şoku yaşanıyor. İzmir ekibi, Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in tedavi altına alındığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor Yörsan maçı esnasında geçirdiği omuz travması sonrasında, sağ omzundaki sakatlığı devam eden oyuncumuz Roberto Gallinat'ın tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Dün antrenman sırasında sağ arka uyluk kasında ağrı hisseden oyuncumuz Austin Hollins'in yapılan tetkiklerinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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